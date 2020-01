Proloco e Parrocchia di San Fortunato a Murlo portano doni alle Scotte

I regali sono stati consegnati al Dipartimento della Donna e dei Bambini

SIENA. Bellissimo gesto da parte dell’Associazione Proloco di Murlo e della Parrocchia di San Fortunato a Murlo, che in occasione delle festività natalizie ed in vista dell’Epifania hanno consegnato dei doni al Dipartimento della Donna e dei Bambini. L’iniziativa è nata dalla volontà del gruppo dei ragazzi del catechismo della parrocchia, accompagnati da Michela Moscagiuri, e dei giovani della Proloco, accompagnati dal presidente Marcello Filippeschi, di portare un sorriso ai piccoli pazienti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, un bel gesto della comunità di Murlo che è stata accolta dal professor Salvatore Grosso, direttore UOC Pediatria, dal professor Francesco Molinaro della UOC Chirurgia Pediatrica e dalla coordinatrice infermieristica Giuliana Masiero. L’evento si è realizzato grazie anche alla disponibilità del comune di Murlo che ha messo a disposizione un pulmino per accompagnare la delegazione alle Scotte.

in allegato una foto della consegna