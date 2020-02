Piccolo Principe e Mps Fiduciaria spiegano il “Durante e dopo di noi”

Presentate soluzioni idonee allo sviluppo di progetti di vita ed il trust di famiglia

SIENA. Siena, 31 gennaio 2020 – L’Associazione Autismo Siena “Piccolo Principe”, con la collaborazione di Mps Fiduciaria, ha organizzato un incontro sulla legge 112/2016 conosciuta come il “Durante e Dopo di Noi”.

Questa legge nasce con l’intento di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave per il raggiungimento dei quali il legislatore ha previsto importanti agevolazioni fiscali. Proprio in questa direzione è andato il convegno che si è tenuto ieri nella sede dell’Associazione, durante il quale sono state illustrate le possibilità per assicurare ai soggetti più deboli soluzioni idonee allo sviluppo di un progetto di vita.

Dopo i saluti iniziali da parte di Alberto Negri, Presidente dell’Associazione Piccolo Principe Siena, sono intervenuti per Mps Fiduciaria: Giancarlo Barbieri, Direttore Generale, Enrico Pieraccini, responsabile ufficio legale societario e amministrazione, Andrea Ferrara, ufficio commerciale e advisory, che hanno approfondito l’attuale quadro normativo e le possibilità di utilizzo del trust di famiglia.

La Fiduciaria di Banca Mps, riconoscendo l’importanza delle politiche d’inclusione dei soggetti più deboli, ha deciso di supportare quest’iniziativa: ha creato dei trust personalizzabili, con l’obiettivo di rendere quanto più fruibile questo strumento complesso, a condizioni economiche accessibili e coinvolgendo tutti i diretti interessati.

Il Piccolo Principe è un’associazione formata da genitori e Volontari, che si occupa dal 2011 di far rispettare i diritti delle persone autistiche del territorio senese, sensibilizzando istituzioni, scuola ed opinione pubblica, cercando soluzioni pratiche che facciano uscire dall’isolamento e dal silenzio le famiglie, organizzando attività e progetti volti a migliorare la vita di tutti, bambini e adulti.