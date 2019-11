Pediatria di Nottola: donate le Bayley-III

Il volontariato si mobilita acquistando un kit per diagnosticare subito il ritardo dello sviluppo neuroevolutivo nei bambini

MONTEPULCIANO. Teatro e solidarietà per i piccoli pazienti della pediatria di Nottola. Si è svolta nel pomeriggio di oggi, 11 novembre, nell’Auditorium dell’ospedale di Nottola, nel Comune di Montepulciano, la cerimonia di consegna della donazione di un supporto diagnostico per la valutazione neuroevolutiva in età pediatrica da parte di alcune associazioni di volontariato del territorio. La pediatria di Nottola è stata, dunque, beneficiaria della cosiddetta “Bayley-III”: una scala di somministrazione individuale per bambini da 16 giorni a 3 anni e mezzo di età, la quale consente di identificare soggetti con ritardo dello sviluppo e che fornisce indicazioni per pianificare l’intervento. La scala, utilizzando materiale strutturato e semistrutturato, indaga 5 aree: cognitiva, del linguaggio, motoria, socio emozionale e del comportamento adattivo.

Si tratta di un kit contenente materiali di gioco e di uso quotidiano, con istruzioni semplici e rapide, che prevedono punteggi di crescita per misurare lo sviluppo del bambino e registrarne i progressi, cosa particolarmente utile nella valutazione del programma di intervento e per monitorarne i risultati; testing multidisciplinare (ciascun esperto può valutare il bambino nella propria area di competenza); questionario di osservazione del comportamento da far compilare ai genitori.

Il kit è utile per: individuare bambini con ritardo nello sviluppo; procedere dalla valutazione all’intervento, individuando punti di forza e di debolezza del bambino; ottenere informazioni dettagliate sulla funzionalità di bambini che ancora non parlano; fornire indicazioni per pianificare l’intervento.

A festeggiare l’evento oltre ai donatori (Compagnia Teatro Giovani Torrita, Gruppo Teatrale “Venite come sete”, Bottega Teatrale Quelli di Collazzi e Sant’Albino Eventi, Associazione Toscana Genitori Bambini Cardiopatici “Cuore di Bimbo” che ha fatto da tramite) erano presenti il direttore generale dell’Ausl Toscana sud est Antonio D’Urso, il direttore Zona Distretto Valdichiana Senese Roberto Pulcinelli, il direttore del presidio ospedaliero di Nottola Rosa La Mantia, gli operatori e il direttore del dipartimento Materno Infantile, Flavio Civitelli.