Parkinson: 2 nuovi strumenti per la terapia sperimentale

SIENA. La Asl Toscana sud est ha acquistato due Angel’s Wings per una spesa complessiva di 5000 euro. Si tratta di strumenti che rieducano i muscoli posturali.

L’attrezzatura, verrà consegnata all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, dove sono in corso le procedure di accreditamento di questa nuova attrezzatura come strumento sanitario, come previsto dalla normativa vigente, a tutela dei pazienti che la sperimenteranno.

Questo investimento permetterà di aumentare il numero di persone con questa patologia che potranno accedere alla terapia sperimentale, effettuata presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e Neurosensoriali del policlinico Santa Maria alle Scotte, diretto dal professor Alessandro Rossi.