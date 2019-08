Palio d’agosto: varia l’orario di attività alle Scotte

Alcuni servizi saranno attivi fino alle 14

SIENA. In occasione del Palio del 16 agosto ci saranno alcune variazioni nei servizi al pubblico del policlinico Santa Maria alle Scotte. Venerdì 16 agosto saranno attivi sino alle ore 14 i seguenti servizi: CUP di prenotazione telefonica delle prestazioni sanitarie; servizio di Front Office per prenotazioni, accettazione e ritiro referti, sia adulti che bambini; Punto Prelievi Unico; Uffici Ticket; Front Office Cardiologico, Endocrinologico, Dermatologico e Pediatrico; attività di Diagnostica per immagini; Segreteria UOC Neuroimmagini (ex NINT); servizio AUSL Toscana Sudest di Distribuzione Diretta Farmaci all’ingresso principale; Servizio Accoglienza centrale. Gli ambulatori della libera professione e il centro direzionale saranno chiusi.