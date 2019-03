Offerta audiologica: in aumento nell’area provinciale senese

Attivato da pochi giorni l'ambulatorio specialistico presso il Distretto di via Serdini ad Abbadia San Salvatore

Abbadia San Salvatore

SIENA – E’ stato attivato da pochi giorni presso il Distretto di via Serdini ad Abbadia San Salvatore un ambulatorio audiometrico. Nell’Asl Toscana Sud Est è il secondo in ordine di tempo dopo quello inaugurato in Valdichiana Aretina.

“Dopo tanti anni, anche l’Amiata senese ha il proprio ambulatorio di riferimento per eseguire gli esami che riguardano la funzionalità e i disturbi dell’udito e dell’equilibrio – ha dichiarato Daniela Cardelli, direttore del dipartimento delle professioni tecnico-sanitarie dell’Asl Toscana Sud Est -. Ciò permette di rafforzare la rete dei servizi ottimizzando gli spostamenti nel territorio”

L’attivazione è il risultato del nuovo piano di riorganizzazione complessiva dell’offerta audiologica dell’Azienda sanitaria Sud Est grazie alla collaborazione tra la direzione del presidio di Abbadia San Salvatore e il dipartimento delle professioni tecnico-sanitarie, diretti rispettivamente da Rosa Lamantia e Daniela Cardelli, e alla creazione di una rete tra professionisti che superano i confini delle zone.

La programmazione, che è stata seguita dal direttore dell’unità operativa professionale, Mariano Genovese, va incontro alle esigenze della comunità amiatina. Da un’analisi dei dati relativi alle richieste e agli spostamenti che avvenivano verso i presidi limitrofi (circa 200 all’anno), si è ritenuta necessaria l’apertura di un ambulatorio che fosse in grado di eseguire esami di audiometria tonale, vocale e impedenzometria che forniscono i dati clinici necessari alle richieste che provengono principalmente dagli specialisti otorinolaringoiatri.

Alle prestazioni si accederà mediante richiesta del medico e prenotazione Cup.