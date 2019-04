Nuovo ambulatorio di Urologia Funzionale alle Scotte

E' aperto due volte a settimana: il martedì ed il giovedì

SIENA. Attivato al policlinico Santa Maria alle Scotte un nuovo ambulatorio specialistico di Urologia Funzionale per lo studio e la cura delle disfunzioni vescico-sfinteriche femminili e maschili. L’ambulatorio – situato al lotto 3, piano 4 – è coordinato dalla professoressa Antonella Giannantoni, associato di Urologia dell’Università di Siena, afferente alla UOC Urologia diretta dal dottor Gabriele Barbanti. L’ambulatorio è aperto due volte a settimana: il martedì, per i primi accessi, dalle ore 14 alle ore 17, e il giovedì, per i controlli, dalle 14 alle 15.30.

«Il nuovo servizio – spiega la professoressa Giannantoni – è dedicato anche alla diagnosi e terapia dell’incontinenza urinaria, sindrome della vescica iperattiva, patologie prostatiche e vescicali, dolore pelvico cronico, disturbi vescico-sfinterici nei pazienti neurologici: per questo l’ambulatorio si avvale della collaborazione multidisciplinare di ginecologi, neurologi, fisiatri e fisioterapisti della riabilitazione, radiologi e chirurghi. Si tratta di disturbi e patologie – prosegue la professoressa Giannantoni – che se riconosciuti e trattati in tempo possono essere risolti, migliorando notevolmente la qualità della vita delle persone che ne soffrono».

All’ambulatorio si può accedere, per la prima visita, tramite prescrizione medica con una prenotazione al CUP (telefono: 0577 767676). Gli appuntamenti successivi di controllo vengono prenotati direttamente in struttura.

