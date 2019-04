Nevralgia del trigemino: da Montepulciano un appello pressante

"Tutte le Regioni italiane la riconoscano come malattia invalidante"

MONTEPULCIANO. “Da Montepulciano parte l’invito a tutte le Regioni italiane ad intraprendere il nostro percorso per affiancarci in questa sfida anche in Conferenza Stato Regioni”. Così Stefano Scaramelli, presidente Commissione sanità del Consiglio regionale della Toscana, al primo Convegno nazionale sulla Nevralgia del Trigemino, che si è svolto oggi a Montepulciano con il patrocinio della Regione Toscana e dell’Unione dei Comuni della Valdichiana, nonché dello stesso Comune di Montepulciano che ha offerto, gratuitamente, l’uso del Teatro Comunale.

Promotore dell’evento è l’onlus ‘Vincere il Dolore’, di cui è presidente Salvatore Criscuolo, con la neonata Associazione di malati della NdT ‘Nevralgia del Trigemino –Sconfiggere il Mostro’. “È una malattia rara, colpisce prevalentemente le donne, e non è – ha detto Scaramelli – ancora riconosciuta come malattia invalidante ma il dolore che procura la nevralgia del trigemino è tale da essere definita malattia del suicidio. La Regione Toscana è stata la prima in Italia a riconoscerla e a promuovere azioni di ricerca, di informazione e ipotizzare un Pdta specifico. Sempre in Toscana, oggi a Montepulciano, primo convegno nazionale organizzato dall’associazione Vincere il Dolore e dal Comune di Montepulciano che ha concesso il Teatro Poliziano”.

Il riconoscimento della Regione Toscana è arrivato dopo l’iter che a settembre 2018 era partito dalla Commissione sanità del Consiglio regionale della Toscana.