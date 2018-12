Marco Farsi sarà il nuovo direttore dell’UOC Chirurgia Generale 1 delle Scotte

Chirurgo generale ed oncologico presso il reparto di Chirurgia Oncologica ad indirizzo Robotico è attualmente responsabile coordinatore della Pancreas Unit dell’Aou Careggi di Firenze

SIENA. Nominato il nuovo direttore dell’UOC Chirurgia Generale 1 dell’Azienda ospedaliera-universitaria Senese. Si tratta del dottor Marco Farsi, chirurgo generale ed oncologico presso il reparto di Chirurgia Oncologica ad Indirizzo Robotico, attualmente responsabile coordinatore della Pancreas Unit e del Gruppo Oncologico Multidisciplinare Epato-Bilio-Pancreatico dell’Aou Careggi di Firenze. 59 anni, nato a Grosseto, si è specializzato sia in Chirurgia Generale che in Urologia presso l’Università di Firenze e ha una particolare competenza ed esperienza operatoria nella chirurgia dell’apparato digerente, fegato, vie biliari e pancreas. E’ autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche e collabora con l’Università di Firenze per la formazione specialistica dei medici specializzandi in Chirurgia Generale e dell’Apparato Digerente e degli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia. «Si tratta di uno dei migliori chirurghi italiani nel settore epato-bilio-pancreatico – afferma Valtere Giovannini, direttore generale – e siamo davvero contenti di poter portare a Siena un’altra eccellenza per potenziare l’area chirurgica in tutti i settori, chirurgia robotica, mininvasiva e open. Abbiamo scelto il dottor Farsi nella terna di candidati idonei a seguito di selezione pubblica proprio per la sua particolare specializzazione e casistica operatoria. Desidero ringraziare il dottor Natale Calomino che ha guidato il reparto sino ad ora, come facente funzioni, e sono certo che il dottor Farsi troverà ottimi collaboratori con i quali costruire insieme un team di assoluta eccellenza». Marco Farsi, appena nominato, entrerà in servizio dal 16 gennaio 2019.

In allegato una foto del dottor Farsi