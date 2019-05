L’Acqua di Siena per Quavio nella Giornata del sollievo

SIENA. Quavio in collaborazione con La Diana in occasione della Giornata del Sollievo 2019 organiza un incontro introduttivo ai Percorsi dell’Acqua in Sala Sant’Ansano al Museo Santa Maria della Scala il 24 maggio ore 16.30 – 18.30 ed alla Passeggiata verso la Fonte delle Monache di San Paolo (ritrovo presso il “Gavinone” di Piazza del Campo iò 25 maggio alle ore 9.45). Iscrizione necessaria: quavio@quavio.it, 0577 219049. Il contributo per la partecipazione è di 10,00€

Con il Patrocinio dell’Assessorato alla Sanità, Servizi Sociali e Politiche della Casa del Comune di Siena