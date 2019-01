La Pubblica Assistenza di Castelnuovo porta doni al Materno infantile

Ad accogliere la delegazione della Pubblica Assistenza di Castelnuovo Berardenga, il professor Grosso e la coordinatrice infermieristica Giuliana Masiero

SIENA. Una piacevole e dolce ricorrenza per i bambini ricoverati nella UOC Pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretta dal professor Salvatore Grosso. Come ogni anno, i volontari della Pubblica Assistenza di Castelnuovo Berardenga, con il Gruppo Donatori di Sangue, hanno consegnato ai piccoli pazienti ricoverati in Pediatria le calze della Befana. Ad accogliere la delegazione della Pubblica Assistenza di Castelnuovo Berardenga, il professor Grosso e la coordinatrice infermieristica Giuliana Masiero.