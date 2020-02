Intolleranze alimentari? Le farmacie comunali ne parlano in tre incontri

10, 11, 20 febbraio: queste le date degli appuntamenti sul tema, in orario di apertura

SIENA. Le Farmacie Comunali di Siena mettono a disposizione la propria esperienza professionale per rispondere a dubbi e domande sulle intolleranze alimentari.

Tre gli appuntamenti in programma per il mese di febbraio in orario di apertura: lunedì 10 febbraio alla farmacia di via Vittorio Veneto 21, martedì 11 in quella di via Aretina 32, e giovedì 20 in piazza C. Rosselli.

Il 20% degli italiani pensa di essere affetto da un’allergia o da un’intolleranza alimentare, ma solo in un decimo di questi soggetti viene confermata una reazione avversa al cibo sospettato, ecco perché è importante un corretto iter diagnostico e l’adozione di precauzioni tese ad eliminare i disturbi causati dal cibo.