Garantita l’ex guardia medica anche a Pasqua e festivi

SIENA. In occasione della Pasqua e dei giorni di festa previsti nelle prossime settimane, l’Ausl Toscana sud est ricorda che il servizio di Continuità assistenziale (ex guardia medica) garantisce l’assistenza medica di base per i problemi che si possono verificare nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi, cioè al di fuori degli orari di attività del medico di base o del pediatra di libera scelta.

Il medico di continuità assistenziale risponde telefonicamente e, nel caso lo ritenga necessario, con una visita a casa. Può, inoltre, prescrivere farmaci indicati per terapie non differibili o necessari alla prosecuzione della terapia la cui interruzione potrebbe aggravare le condizioni di salute; rilascia certificati di malattia in casi di stretta necessità e per un periodo massimo di tre giorni o può proporre, in casi specifici, il ricovero in ospedale.

Il servizio è gratuito per i residenti in Toscana di qualsiasi fascia di età. I cittadini presenti sul territorio regionale, ma non residenti, pagano la quota di 20 euro per la visita ambulatoriale e di 30 euro per visita domiciliare.

Il medico di continuità assistenziale non ha funzioni di emergenza-urgenza, che sono garantite esclusivamente dal servizio 118.