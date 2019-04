Educami: come prevenire le malattie metaboliche

SIENA. Si chiama “Educami” il progetto a firma della Farmacia Fiore di Siena che, con l’appuntamento aperto al pubblico, e patrocinato dall’amministrazione comunale, in programma per il prossimo 13 aprile alle ore 17, nella Sala di Palazzo Patrizi (via di Città, 75) vedrà trattare il ruolo importante che una corretta alimentazione riveste come primo comportamento di prevenzione per ostacolare l’insorgenza di malattie metaboliche e cardiache.

Sull’argomento interverrà il biologo nutrizionista Gianluca Gigli anche con consigli, ricette, e curiosità utili a mantenersi in salute e in forma; a seguire la Paola De Vitis, responsabile commerciale di Mediasalus, illustrerà nei dettagli “Educami”, e come la farmacia possa essere considerata Centro specializzato in nutrizione.

“L’occasione – ha detto l’assessore alla Sanità Francesca Appolloni – per apprendere conoscenze utili a mantenere, o raggiungere, il peso ideale ad ogni età della nostra vita, ma anche per poter attuare adeguati piani alimentari che, spesso, sono in grado di aiutare le terapie farmacologiche ad essere più efficaci nella cura di diverse patologie”.