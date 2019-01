Distribuzione pannoloni, ecco tutti i riferimenti per gli utenti

In seguito ad alcune lamentele, la Asl Toscana sud est sta verificando l’operato della ditta che ha vinto la gara regionale

SIENA. La Asl Toscana sud est sta monitorando il lavoro della Fater, la ditta che ha vinto la gara regionale per la distribuzione di pannoloni e traverse. In seguito alle lamentele di alcuni cittadini su qualità del prodotto, taglie sbagliate e mancate consegne, l’Asl ha costituito una cabina di regia, con numerosi soggetti, che settimanalmente sta verificando il rispetto del contratto da parte della ditta. Intanto, per agevolare i cittadini e dare loro tutte le informazioni necessarie, l’Azienda ricorda i recapiti a cui fare riferimento.

Per avere informazioni su: distretti e punti unici di assistenza e consulenza infermieristica dedicata agli ausili assorbenti (pannoloni e traverse); giorni e orari di apertura del servizio di assistenza infermieristica; documentazione da presentare ai fini dell’attivazione del servizio per “nuovo utente”; rinnovo del piano terapeutico; prossima data di consegna; come effettuare resi e/o integrazioni di prodotti; in generale sul servizio di fornitura attivo sulla propria USL, i numeri verdi da chiamare sono:

Zone Arezzo e Grosseto: 800.98.98.77. Il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00 e ore 14.00-18.00

Siena: 800.22.37.38. Il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì ore 9.00-17.00 e nei prefestivi e sabato ore 9.00-13.00.

Invece, per avere informazioni su: gestione di un nuovo piano terapeutico; gestione per una variazione del piano terapeutico già attivo; rinnovo di un piano terapeutico scaduto o sospeso; ausili il loro corretto uso e indossaggio; consulenza sul servizio di fornitura in genere, è necessario fare riferimento al servizio di consulenza FATER nei luoghi, negli orari e giorni in cui è attivo il servizio infermieristico:

Di seguito indirizzo, numero telefonico e orari degli ambulatori infermieristici di ricezione utenza per ogni distretto del territorio senese:

Siena – Via Pian D’Ovile, 9/11, tel. 0577 535976, aperto lunedì 8,30 -13,30 , 14:30 – 18,30 e giovedì 14,30-18,30 ;

, ; Poggibonsi – v ia della Costituzione, 30, tel. 0577 994000, aperto venerdì, 14-18;

v Colle Val d’Elsa – viale Marco Polo, 25, aperto venerdì, 8:30 – 12:30

Casole d’Elsa – v ia Aringhieri 5, tel. 0577 960247, aperto martedì, 12-1 3;

v tel. 3; San Gimignano – v ia F olgore da San Gimignano, tel. 0577 960247, aperto martedì 8-11 ;

v F tel. ; Monteroni d’Arbia – v ia D on M inzoni, 76, tel. 0577 994756, aperto martedì, 10-12 ;

v D M tel. ; Asciano – via Molini 5, tel. 0577 536714, aperto martedì, 14 –16;

tel. Castelnuovo Berardenga – RSA V illa Ghigi, tel. 0577 536343, aperto mercoledì 8-10 ;

RSA V tel. ; Rosia – v ia delle scuole, 3, tel. 0577 536304, aperto mercoledì 11-13 ;

v tel. ; Castellina Scalo – via 8 marzo, 72, tel. 0577 536572, aperto giovedì 10 –12 ;

tel. ; Montalcino – via Prato O spedale 6, tel. 0577 535691, aperto mercoledì 14:30 – 1 7;

O tel. 7; San Quirico d’Orcia – p iazza IV Novembre, tel. 0577 782427, aperto mercoledì 14:30 – 17 ;

p tel. ; Abbadia San Salvatore – piazzale Michelangelo 26, tel. 0577 782456, aperto mercoledì 8:30 – 12:30 ;

tel. ; Montepulciano – Località Nottola, v ia Provinciale, 5, lunedì 14:30-18:30 ;

v ; Sinalunga – via Guerrazzi 3, tel. 0577 536539, aperto venerdì 14,30-18:30 ;

tel. ; Chiusi – via Petriccia 10, aperto lunedì, 9-13 ;

; Sart e ano – via di fuori, tel. 0578 713149, mercoledì, 15.17 .

Solo in caso di disservizio, mancata risposta e/o soluzione da parte del servizio di consulenza infermieristica “Fater”, l’utente deve contattare l’Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico) della Asl: telefono 0577 536016, mail urp.siena@uslsudest.toscana.it .

I cittadini residenti nel territorio della Asl Toscana sud est possono rivolgersi a qualsiasi ambulatorio dell’Area Vasta.