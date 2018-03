Ant: ultimo giorno per prenotare le visite per il melanoma

SIENA. Continua con il Progetto Melanoma l’attività di prevenzione oncologica gratuita organizzata da Fondazione ANT a Siena per il 2018: dopo i due appuntamenti di gennaio e febbraio, venerdì 9 marzo e venerdì 16 marzo sono infatti in programma altre 60 visite dermatologiche gratuite per la diagnosi precoce del melanoma.

La prevenzione è l’unica vera arma efficace per combattere il cancro: un corretto stile di vita, una sana alimentazione ed una attenzione particolare alla diagnosi precoce migliorano la qualità della vita e la prognosi quoad vitam per molte delle neoplasie diagnosticabili tempestivamente – commenta la dottoressa Valeria Bonazzi, coordinatore nazionale dei progetti di prevenzione oncologica ANT- È proprio seguendo questa linea che ANT ha da tempo attivato su tutto il territorio nazionale campagne di informazione sanitaria e progetti di diagnosi precoce rivolte al alcune neoplasie ad incidenza aumentata, non oggetto di screening di massa, come le neoplasie di cute e tiroide.

Le visite saranno effettuate da specialisti medici ANT presso il Centro Medico Dedalo, in Strada Massetana Romana n.34. La prenotazione telefonica è obbligatoria. Domani sarà l’ultimo giorno per chiamare, solo dalle 9 alle 13, al n. 3490693571, per fissare una visita. Le visite sono riservate ai cittadini residenti a Siena e Provincia.

Per conoscere il calendario mensile delle visite ANT nella nostra regione, è possibile visitare la sezione Prevenzione del sito ant.it/toscana. Per avere informazioni sulle attività di Fondazione ANT in Toscana e offrire il proprio aiuto come Volontari è possibile contattare la sede di Firenze della Fondazione al numero 055.5000210.