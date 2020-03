Anaao in campo contro il Covid-19: donate 600 mascherine

FIRENZE. Da Anaao Assomed riceviamo e pubblichiamo.

“La carenza dei dispositivi di protezione per il personale sanitario che assiste i pazienti affetti da infezione da COVID-19 è sempre più grave e, in queste ore, la scarsità di presidi rischia di mettere a rischio la sicurezza delle cure e la stessa salute dei preziosi operatori in prima linea.

In questo scenario l’Anaao Assomed, il sindacato dei Medici e dei dirigenti Sanitari più rappresentativo, si è sentito in dovere di mettere in campo tutto quanto possa essere utile per sostenere il nostro sistema sanitario.

Non solo azione sindacale e giuridica a difesa dei colleghi ma anche protezione fisica: in queste ore saranno donate dalla Segreteria Regionale Toscana alle aziende sanitarie e ospedaliere della regione 600 mascherine del tipo ffp2, tanto rare quanto indispensabili.

La consegna – grazie alla collaborazioni delle associazioni del volontariato – sarà diretta dalle mani dei nostri segretari aziendali a quelle dei Direttori Sanitari: colleghi che hanno il polso della situazione e sapranno utilizzarle laddove ce ne è più urgente bisogno.

Una goccia nel mare, ma un simbolo tangibile: laddove altri parlano, l’Anaao agisce.

Un grazie di cuore a tutti i colleghi: non camminerete mai da soli”.