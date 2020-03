Ambulanze delle Misericordie toscane in Lombardia per trasferire malati

La decisione presa per liberare letti nelle terapie intensive. I pazienti trasferiti non sono affetti da Covid-19 ma soffrono di altre patologie

TOSCANA. La Toscana a sostegno della Lombardia che vive, in questi giorni, con particolare gravità, l’epidemia del Covid-19.

Per liberare posti nelle terapie intensive degli ospedali lombardi, nove ambulanze delle Misericordie toscane, si sono recate nelle zone rosse in queste ore, per trasportare pazienti lombardi negli ospedali toscani. Il trasferimento riguarda pazienti non contagiati ma affetti da altre patologie.

Ambulanze ed equipaggi inviati in Lombardia per questa attività, spiega una nota delle Misericordie della Toscana, “sono tutti, per dotazioni e competenze, qualificati ad alto livello per poter gestire pazienti in condizioni molto serie. In questa operazione sono coinvolte le Misericordie di Firenze, Empoli, Vaglia, Prato, Carmignano, Montale (Pistoia), Sinalunga (Siena), Crespina (Pisa). Altri equipaggi ed altre Misericordie sono pronte “per quando e se ce ne sarà bisogno”.