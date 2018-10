Alberti (Lega): “In Toscana mancherebbero tremila infermieri”

"Abbiamo deciso di redigere un’apposita interrogazione in cui chiediamo all’Assessore Saccardi se i predetti dati corrispondano effettivamente al vero"

FIRENZE. “Secondo i recenti dati divulgati dalla Fnopi(Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche)-afferma Jacopo Alberti, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità-in Toscana, considerando la proporzione ottimale fra medici e paramedici, mancherebbero, addirittura, ben tremila infermieri.” “Un numero assolutamente rilevante-prosegue il Consigliere-che, se confermato, sarebbe un classico campanello d’allarme per le varie strutture sanitarie regionali.” “Ad oggi-precisa l’esponente leghista- l’attenzione si era maggiormente concentrata sulla penuria di dottori, mentre appare chiaro che vi siano palesi e pesanti lacune pure in ambito infermieristico.” “Siccome-sottolinea Alberti-sempre, ma specialmente su questi temi collegati strettamente alla salute dei cittadini, è doveroso che le Istituzioni si muovano rapidamente per risolvere le criticità, abbiamo quindi deciso di redigere un’apposita interrogazione in cui chiediamo all’Assessore Saccardi se i predetti dati corrispondano effettivamente al vero ed in caso affermativo quali iniziative, magari di concerto col Ministero competente, la Regione intenda tempestivamente adottare, specialmente in quei distretti dove tale carenza è evidentemente più accentuata.”