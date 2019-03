Al Papillon torna “Dancing for Children vol.3”

Iniziativa degli specializzandi di Pediatria delle Scotte a favore della onlus "Insieme per i bambini"

SIENA. Gli specializzandi di Pediatria, anche per il 2019, organizzano una festa per sostenere la onlus “Insieme per i Bambini”. “Dancing for Children vol.3” si terrà venerdì 22 marzo, alla Discoteca Papillon, a Monteroni d’Arbia, con la cena in programma dalle ore 21 (costo 20 euro solo su prevendita), ed il Dj Set in programma dalle ore 23 (10 euro in prevendita oppure 12 euro all’ingresso).

«Ringrazio di cuore gli specializzandi – afferma il professor Salvatore Grosso, direttore UOC Pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e presidente di “Insieme per i Bambini” – per aver organizzato questa importante iniziativa. Il ricavato della serata sarà destinato all’acquisto di strumenti medici per la cura dei nostri bambini, invito tutta la cittadinanza a partecipare al “Dancing for Children vol.3”, un modo consapevole di divertirsi aiutando i piccoli pazienti del nostro ospedale». Per info e prenotazioni: 3487283077 – 3409730340

in allegato la locandina dell’evento e una foto del professor Grosso