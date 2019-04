“Abolito il contributo per la digitalizzazione delle immagini diagnostiche”

La consigliera regionale Pd, Alessandra Nardini: "Un'altra misura concreta di sostegno alle cittadine e ai cittadini da parte della nostra Regione"

FIRENZE. “Da oggi è abolito il contributo di 10 euro per la digitalizzazione delle immagini diagnostiche in prestazioni quali risonanza magnetica, tac, ecografia, scintigrafia, rx ecc. Un’altra misura concreta di sostegno alle cittadine e ai cittadini da parte della nostra Regione, che riduce i costi di accesso alle prestazioni sanitarie. Dato che la digitalizzazione costa alla sanità regionale circa 18 milioni, come verrà compensato il mancato incasso? Dalla ripartizione dei 60 milioni del fondo nazionale presente nel bilancio pluriennale dello Stato 2018-2020, dai risparmi sui costi di esercizio e dal percorso di efficientamento e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale.”

Alessandra Nardini