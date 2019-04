25 aprile e 1° maggio: come variano gli orari dei servizi Usl Sud Est

SIENA – In occasione delle festività del 25 aprile e del 1 maggio prossimi, alcuni servizi dell’area operativa di Siena dell’Ausl Toscana sud est resteranno chiusi al pubblico o ridurranno l’orario di attività. Ecco in dettaglio tutte le variazioni pubblicate sul sito aziendale www.uslsudest.toscana.it.

Zona senese

Siena: venerdì 26 aprile saranno chiusi il centro direzionale di piazzale Rosselli e il servizio screening.

Presso la sede del dipartimento di Prevenzione in località Ruffolo, lo sportello veterinario non sarà aperto al pubblico (verrà garantita esclusivamente l’erogazione delle prestazioni essenziali previste per la pronta disponibilità, oltre a tutti i turni di macellazione e le ispezioni giornaliere). Resta aperta la cassa per vaccinazioni e medicina dello sport.

Zona Amiata Val d’Orcia e Val di Chiana senese

Torrita: lo sportello veterinario non sarà aperto al pubblico il 26 aprile (verrà garantita esclusivamente l’erogazione delle prestazioni essenziali previste per la pronta disponibilità, oltre a tutti i turni di macellazione e le ispezioni giornaliere).

Abbadia San Salvatore: ufficio assistenza protesica chiuso il 23 e 30 aprile.

Presidio di Chiusi: chiusura sabato 27 aprile.

Presidio di Sinalunga: chiusura sabato 4 maggio.

Presidio di Chianciano: chiusura sabato 27 aprile e sabato 4 maggio.

Zona Alta Val d’Elsa

Colle Val d’Elsa: venerdì 26 aprile lo sportello veterinaria resta chiuso.

Salute Mentale Infanzia Adolescenza

I servizi delle zone senese e Val di Chiana sospenderanno l’attività il 26 aprile. Sarà comunque attiva una segreteria telefonica per informazioni utili all’utenza.