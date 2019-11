Sos Geotermia: riunione per parlare della centrale Voltole-Valdipaglia

Appuntamento al cinema Amiata per il 28 novembre

Sos Geotermia

ABBADIA SAN SALVATORE. Per giovedì 28 novembre pv alle ore 21 presso i locali “La Bussola”, in via Adua, vicino al cinema teatro Amiata, è convocata la riunione di SOS Geoteria, comitati ambientalisti Amiata e attivisti per discutere delle iniziative da intraprendere contro l’autorizzazione della Regione Toscana per la nuova centrale (ciclo binario, 10MW) in località Voltole-Val di Paglia nel comune di Abbadia San Salvatore.

“Su tale centrale è in corso il procedimento Via, con scadenza per le osservazioni entro il 12 gennaio 2020 – dicono gli organizzatoriI -, per cui dobbiamo decidere tutte le iniziative e le manifestazioni in tempi purtroppo ristretti, tenendo conto anche del periodo delle festività natalizie”.