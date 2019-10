Sienambiente presenta “SPAM, Stop plastica A Mare” di Filippo Solibello

Il conduttore di Radio2 sarà alle 21 a Bottega Roots Siena

SIENA. Nell’ambito della manifestazione Ri-conoscere l’Ambiente promossa da Sienambiente, arriva a Siena, direttamente da Rai Radio2, il conduttore radiofonico Filippo Solibello che domani sera, alle ore 21, a Bottega Roots Siena, presenterà il suo libro sulla plastica: SPAM, Stop Plastica A Mare. A intervistarlo per approfondire il tema della gestione e dell’uso della plastica, ci sarà Luca Aterini, direttore di Greenreport.it.

Stop Plastica A Mare, 30 piccoli gesti per salvare il mondo dalla plastica, è il racconto di come l’autore, dopo una telefonata improbabile con un Cavalluccio marino agganciato elegantemente a un cotton fioc rosa, decide di trovare 30 gesti (1 al giorno) che possano aiutare il suo piccolo amico ad abbracciare un’alga e non un nostro rifiuto. Azioni semplici, buone abitudini quotidiane che possono cambiare il futuro del nostro pianeta.

«Che dici? Rifletti! Il problema non è la plastica di per sé – racconta Solibello nel libro – Il problema nasce quando la plastica viene usata a sproposito, non viene smaltita correttamente, non viene riciclata, finisce nei mari e noi pesci la mangiamo o ci restiamo intrappolati!».

Filippo Solibello è convinto che ognuno di noi, con piccoli gesti quotidiani, può contribuire a migliorare il mondo, soprattutto dall’emergenza della plastica nei mari. La Terra, letteralmente, affoga nella plastica, i mari e gli oceani sono pieni di rifiuti di plastica e di microplastiche, ingoiate e assorbite dai pesci che a nostra volta mangiamo. Non tutto è perduto perché ci sono anche moltissime aziende, grandi e piccole, che stanno facendo la loro parte per rendere più sostenibile il consumo di plastica.

Solibello è un conduttore radiofonico che da anni cerca di salvare il pianeta Terra dalla sua più grossa minaccia: l’uomo. Dal 2011 conduce Caterpillar AM, la mattina, su Rai Radio2, mentre negli undici anni precedenti ha condotto la versione pomeridiana dello stesso programma. Nel 2005 ha inventato e lanciato, sempre a Radio2, M’illumino di meno, la campagna sui temi del cambiamento climatico e del risparmio energetico.

L’appuntamento è per domani, venerdì 4 ottobre, a Bottega Roots Siena, via Pantaneto 58, alle ore 21.