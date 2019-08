“Plastica: tante gocce fanno un mare (anche a Siena)”

Legambiente ritiend che tutti possiamo dare un contributo

SIENA. Da Legambiente Siena riceviamo e pubblichiamo.

“Nell’ultima settimana il tema della lotta all’inquinamento provocato dalle plastiche è stato oggetto di varie iniziative. Ne ricordiamo solo alcune:

– la Camera dei Deputati ha messo al bando i contenitori per l’acqua in plastica, passando al vetro;

– il Comune di Pontedera ha inaugurato il nuovo allestimento delle sedute del suo stadio di calcio, realizzate interamente in plastiche derivanti da riciclaggio;

– sulla stampa locale è uscito un articolo dove si evidenziava il fatto che due contrade (Selva e Drago) stavano adottando soluzioni per diminuire il consumo di plastiche non biodegradabili nelle proprie feste.

A fronte di tutto questo (e di molte altre iniziative che si stano sviluppando in Toscana e nel mondo) appare in forte contraddizione la recente decisione del Consiglio Comunale di bocciare una mozione finalizzata ad impegnare l’ente ad una riduzione nell’uso delle plastiche.

Legambiente Siena non comprende il significato di questa decisione e rinnova la sua volontà e disponibilità ad impegnarsi affinchè nel territorio senese questo problema venga affrontato concretamente. In questo impegno è certa di interpretare una vasta parte dell’opinione pubblica, a cui va data presto una risposta”.