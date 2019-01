Its Colle ancora aperte le iscrizioni al corso terr.a

Fino al 31 gennaio posti per diventare Tecnico Specializzato nella Tutela e Monitoraggio dell’Ambiente

COLLE VAL D’ELSA. Fino al 31 gennaio è ancora possibile iscriversi al corso di formazione tecnica superiore organizzato dall’ITS Energia e Ambiente di Colle di Val d’Elsa in collaborazione con Scuola Edile Senese, l’IIS Tito Sarrocchi, il Consorzio Arezzo formazione ABACO, il Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche – Co.Svi.G., l’ Università degli Studi di Siena – Dipartimento di “Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente”, il Consorzio di Bacino CB6 Toscana Sud.

Il corso, finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì, ha l’obiettivo di formare personale qualificato per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell’ambiente per la prevenzione del dissesto idrogeologico alla luce dei cambiamenti climatici e delle ultime catastrofi naturali, che hanno messo in evidenza, ancora di più rispetto al passato, le carenze strutturali del territorio.

Il corso, completamente gratuito, ha una durata di 6 mesi da dicembre 2018 a giugno 2019. Un totale di 800 ore, comprensive di 240 ore tra stage in azienda, attività di laboratorio e visite didattiche in cui il candidato acquisirà le competenze necessarie per operare a difesa del suolo e la salvaguardia dell’inquinamento e saper valutare situazioni di rischio ed indicare le misure di primo intervento ai fini del loro contenimento. Il percorso permetterà di conoscere gli strumenti tecnologici per la gestione dei sistemi informativi territoriali (S.I.T.) e applicazioni della geomatica. La figura in uscita dal percorso avrà inoltre una chiara visione della normativa di riferimento, delle opportunità collegate all’utilizzo dei fondi pubblici e una formazione a carattere pluridisciplinare con particolare riguardo alle scienze agrarie e forestali, fisiche e naturali, geologiche ed all’ingegneria ambientale.

“Come Scuola Edile dedichiamo forte attenzione nelle nostre attività formative e divulgative per la Tutela ambientale e la prevenzione dei rischi idrologici e salvaguardia del territorio – dichiara il presidente di Scuola Edile Senese, Giannetto Marchettini -. Per questo supportiamo e collaboriamo con l’ ITS di Colle di Val d’Elsa per il corso ‘Terr.A’.

Il corso è rivolto a giovani e adulti in possesso di diploma di scuola secondaria, diploma professionale di tecnico o ammissione al quinto anno dei percorsi liceali superiore e rilascia attestato da Tecnico delle attività di analisi e monitoraggio di sistemi di gestione ambientale e del territorio.