“Geotermia: con l’emergenza covid-19 si concedono pericolose deroghe”

Ambientalisti: "Come fare greenwashing e derogare ai controlli ambientali"

Centrale Enel Bagnore 4

AMIATA. A seguito del nostro comunicato (https://sosgeotermia.noblogs.org/2020/03/20/coronavirus-e-centrali-geotermiche-ci-mancava-anche-questo/ ) che dava risalto, anche per le possibili connessioni con la geotermia toscana, al recente documento del Sima/Università di Bari e Bologna sulla possibile connessione tra inquinamento ed epidemia Covid 19

(http://www.simaonlus.it/wpsima/wp-content/uploads/2020/03/COVID19_Position-

Paper_Relazione-circa-l%E2%80%99effetto-dell%E2%80%99inquinamento-da-particolato-

atmosferico-e-la-diffusione-di-virus-nella-popolazione.pdf ), si è scatenato il solito can can a

difesa delle centrali Enel, soprattutto dal solito Greenreport, sponsorizzato dal Cosvig, il

consorzio che gestisce gli incentivi geotermici toscani, che ci tira in ballo direttamente

(http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/unoccasione-per-sottolineare-i-benefici-

ambientali-della-geotermia/).

Lo stesso aveva già, forse incautamente, dato pubblicità al citato documento Sima

(http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/coronavirus-linquinamento-

atmosferico-ne-accelera-la-diffusione-il-caso-pianura-padana/?fbclid=IwAR3zWA6ZZor1Bv9ISahx8pi4dB1EGS_f4w6KyYxYqu2hApfiJ_fGfwNFiTI ), ma, dopo il nostro comunicato, ha iniziato a produrre articoli per cercare di ”riparare il danno” e

smentire il Sima, noi e anche se stessi, che pure gli avevano dato spazio.

C’è da dire che tale condotta non è nuova per chi si dichiara ambientalista, ma mai contro la

geotermia, anzi! In un recente e documentato articolo denuncia che “Approfittando

dell’emergenza coronavirus, Trump sospende l’applicazione delle leggi ambientali”

(http://www.greenreport.it/news/diritto-e-normativa/approfittando-dellemergenza-

coronavirus-trump-sospende-lapplicazione-delle-leggi-ambientali/ ), peccato però che non si

accorge che in Toscana, il governatore Rossi, sempre all’avanguardia, con il Decreto n.4519

del 27 marzo 2020 (http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248312&nomeFile=Decreto_n.4519_del_27-03-2020 ), autorizza l’Enel a “derogare rispetto alle scadenze previste per l’effettuazione dei controlli alle emissioni in atmosfera degli autocontrolli e dei vari monitoraggi delle centrali geotermoelettriche e per la centrale a biomasse di Cornia per il periodo di emergenza sanitaria”.

Che dire? Ambientalismo strabico o ambientalisti col c…o degli altri?

Tornando agli articoli recenti in difesa della geotermia, per quanto riguarda le emissioni delle

centrali geotermiche della Toscana, leggiamo che Adele Manzella, presidente dell’Unione

geotermica italiana, rispondendo al nostro citato comunicato “Coronavirus e centrali

geotermiche”, scrive: “…condivido l’attenzione alla qualità della vita arrivando però a

conclusioni esattamente antitetiche”.

Di cosa parliamo? Nel comunicato avevamo scritto che “l’Ammoniaca (NH 3 ) è universalmente

riconosciuto come un precursore del particolato secondario inorganico PM10 e PM2,5. Quindi

più Ammoniaca significa più inquinamento da particolato atmosferico. Le centrali geotermiche

toscane emettono mediamente (anni 2016-2018) 7.598 tonnellate di Ammoniaca all’anno; si

consideri che nello studio Basosi-Bravi (su dati IRSE-regione Toscana) viene calcolato che le

emissioni toscane sono il 39% di tutte le emissioni d’Italia. Possiamo quindi affermare che la

Toscana, soprattutto nelle aree geotermiche, è soggetta ad un maggior inquinamento da

particolato atmosferico”. Concludevamo, considerando che anche alla luce del citato

documento Sima, chiedendo che le autorità preposte dovessero in via cautelativa attenersi

alla sollecitazione degli studi a prendere conseguenti “misure restrittive di contenimento

dell’inquinamento” con l’immediata sospensione di tutta l’attività geotermica in essere e di

progetto. Abbiamo visto che Rossi va esattamente nella direzione opposta…

Invece Adele Manzella ritiene infondata questa nostra richiesta perché “…ad oggi tutti i

monitoraggi ARPAT indicano per la Toscana geotermica l’ottima qualità ambientale della

produzione industriale…”. Questo è un enunciato senza senso se consideriamo che non esiste

nessuna misurazione del particolato atmosferico nelle aree geotermiche, infatti nessuna delle

34 centraline ARPAT funzionanti a livello regionale è posizionata in tali aree. Poi il fatto che

nelle centrali geotermiche della Toscana la produzione industriale “…impiega le migliori

tecnologie attualmente disponibili, e in alcuni casi le sviluppa, per evitare o abbattere le

contaminazioni” non ci dà nessuna indicazione concreta circa la sostenibilità ambientale degli

impianti, visto che i fluidi sono “ricchi di contaminanti naturali” (vedi nota §).

Queste “migliori tecnologie” sono lontane da essere sufficienti a salvaguardare la salute della

popolazione e, anche, a soddisfare l’indicazione delle Direttive Europee, peraltro imprecise e

incomplete, laddove prescrivono che le centrali geotermiche dovrebbero avere “un basso

impatto ambientale”. Non siamo quindi d’accordo con Adele Manzella che le misure di

contenimento vadano cercate altrove e non certo in ambito geotermico. Non siamo neanche

d’accordo che tale attività è “ambientalmente e comprovatamente sostenibile”, che è

un’affermazione priva di ogni fondo scientifico soprattutto per le centrali a ciclo aperto della

Toscana (http://osservatoriodellagodibolsena.blogspot.com/2020/02/quale-geotermia-2-la-

geotermia-e-una.html).

In un altro articolo (http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-qual-e-

limpatto-della-geotermia-su-inquinamento-atmosferico-e-clima-in-italia/ ) sull’ultimo rapporto

sulle energie rinnovabili pubblicato dall’Agenzia europea per l’ambiente (EEA)

(https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-cme/products/etc-cme-reports/renewable-energy-in-

europe-2019-recent-growth-and-knock-on-effects ), citato più volte, non ci convincono alcuni

punti oscuri.

Per quanto riguarda la produzione elettrica italiana, il rapporto constata (vedi la tabella

riprodotta anche nell’articolo), che la produzione di elettricità dalla geotermia ha permesso di

evitare l’emissione di 0,51 Mt di CO 2 . Ora, secondo i dati dell’ARPAT relativi alla media delle

centrali toscane, il fattore di emissione per la CO 2 è di 508 gCO 2 /kWh. Il fattore di emissione

totale per i gas climalteranti (considerando anche l’emissione di metano) risulta quindi di

circa 660 gCO 2 /kWh. Sappiamo che nella media nazionale delle centrali termoelettriche a

combustibile fossile, questo fattore è di 491 gCO 2 /kWh. Quindi le centrali geotermoelettriche

italiane aumentano l’emissione di CO 2 , invece di ridurla. Ci chiediamo: quali sono i dati alla

base delle conclusioni dell’EEA? Non essendo più accettabile la tesi che le emissioni di CO 2

delle centrali geotermiche siano sostitutive di quelle “naturali” mentre sono invece in

aggiunta a quelle naturali in quanto derivanti dall’estrazione di CO 2 che “naturalmente”

impiegherebbe secoli per venire alla luce, ci siamo rivolti all’UE con la richiesta di chiarimenti,

di cui vi informeremo. Gli impianti geotermoelettrici della Toscana non rispettano gli indirizzi

di abbattimento di gas climalteranti. Sono lontani da essere a “…ridotte emissioni di gas a

effetto serra rispetto alle fonti non rinnovabili”; potrebbero diventarle solo nel momento in cui

le attuali emissioni venissero almeno dimezzate.

L’incentivazione della geotermia elettrica toscana, con le sue centrali a ciclo aperto, è un

esempio dei “sussidi ambientalmente dannosi” (http://www.greenreport.it/rubriche/il-green-

new-deal-spiegato-dal-ministero-dellambiente/) rilevati dal Ministro dell’ambiente. Insistere

su questi incentivi vuol dire impedire la diffusione di energie ambientalmente favorevoli,

rallentare la de-carbonizzazione e arrecare un enorme danno alla salute e all’ambiente,

promuovendo tra l’altro il riscaldamento globale. Crediamo quindi che l’enorme opera di

mistificazione e di greenwashing raffazzonata tenti inutilmente di sostenere la linea che

vorrebbe la geotermia come “fonte rinnovabile” col diritto a incentivi pubblici (pagati in

bolletta dai cittadini) e senza lacci e lacciuoli burocratici e ambientalisti.

Ribadiamo che nessun dibattito serio sulla geotermia si possa affrontare con le centrali aperte

e enormi risorse economiche (pubbliche) elargite anche per condizionare tale dibattito e

quindi confermiamo la richiesta di sospensione immediata di tutta l’attività geotermica

esistente e di progetto, dirottando gli enormi incentivi per ridurre i costi delle bollette

elettriche più utile alle famiglie, specie in questo periodo di emergenza.

Rete Nazionale NOGESI, SOS Geotermia, Forum Ambientalista Toscano

Nota §

Considerata la sporadicità dei controlli eseguiti da ARPAT, si ritiene maggiormente significativo, ai fini della quantificazione delle emissioni effettive delle centrali, quanto si può ricavare da un recente studio, che ha calcolato le emissioni medie che si sono avute da tutte le centrali geotermiche nel periodo di tempo che va dal 2002 al 2016, rapportate ad ogni MWh di potenza prodotta; per ottenere le emissioni di ogni sostanza in un particolare anno, si può moltiplicare il valore medio riportato per la potenza generata dalle centrali in quello stesso anno; con questo metodo, per la potenza lorda di 6.105,40 GWh, si ottengono le seguenti quantità di sostanze emesse nel 2018: ( https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619321833 )

Anidride carbonica (CO2): 6.105,40 * 483 kg/h = 2.948.908 t.

Metano (CH4): 6.105,40 * 7,10 kg/h = 43.348 t.

Anidride solforosa (SO2): 6.105,40 * 1,99 kg/h = 12.150 t.

Ammoniaca (NH3): 6.105,40 * 1,23 kg/h = 7.510 t.

Acido solfidrico (H2S): 6.105,40 * 1,34 kg/h = 8.181 t.

Monossido di carbonio (Co): 6.105,40 * 49,6 g/h= 303 t.

Mercurio (Hg): 6.105,40 * 0,372 g/h = 2,27 t.

Antimonio (Sb): 6.105,40 * 0,041 g/h = 250 kg.

Arsenico (As): 6.105,40 * 0,04 g/h= 244 kg.