“Fenomeno naturale o responsabilità umane?”

Italia Nostra interviene sullo sversamento a Petriolo

SIENA. Grande allarme oggi alle Terme di Petriolo per l’improvvisa e inusuale colorazione delle acque termali, che già dalla notte scorsa, fino alle prime ore di questo pomeriggio sgorgavano di colore nero, macchiando le vasche e tingendo l’acqua del fiume.

Alcuni membri dell’Associazione “Amici dei Bagni di Petriolo”, primi a notare l’anomalia, hanno immediatamente allertato la Sezione di Italia Nostra Siena e la presidente regionale di Italia Nostra, che hanno subito segnalato ad Arpat e al Comune ciò che stava accadendo. I volontari di Italia Nostra si sono recati a Petriolo per fare le foto e verificare la situazione mentre lo stabilimento termale veniva immediatamente chiuso al pubblico. È stata emessa l’ordinanza di divieto di balneazione nelle vasche esterne dal Comune di competenza. Sono intervenuti anche i Carabinieri, i Carabinieri Forestali di Siena e Monticiano, oltre a un incaricato della USL. I tecnici dell’ARPAT hanno fatto numerosi prelievi di acqua per le analisi di rito, che saranno pronte tra pochi giorni.

Italia Nostra esprime preoccupazione anche in vista dell’inizio della demolizione del vecchio viadotto, le cui macerie saranno portate via da camion in transito a pochi metri dalla sorgente d’acqua termale.

Ci auguriamo che i risultati delle analisi non evidenzino pericoli per la salute umana e che ci sia modo di monitorare la situazione verificando che siano state adottate tutte le norme e le precauzioni di legge per la tutela e la salvaguardia della preziosa risorsa naturale e per l’ambiente.

Italia Nostra Sezione di Siena e Italia Nostra Regione Toscana