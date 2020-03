Covid-19: Sei Toscana potenzia il servizio di igienizzazione a vapore

A disposizione di Comuni e privati anche un servizio ad hoc di igienizzazione ambienti, locali, aree interne ed esterne, private e pubbliche. Attivata una casella di posta per le richieste

SIENA. Sei Toscana, gestore unico del servizio integrato dei rifiuti nei 104 Comuni dell’ATO Toscana Sud, prosegue le sue attività per contribuire al contrasto sul territorio servito del diffondersi del virus Covid-19. Per i servizi straordinari di sanificazione e igienizzazione di strade, marciapiedi, cestini, arredi urbani e contenitori per la raccolta dei rifiuti sul territorio, la Società ha messo a disposizione dei Comuni anche quattro macchine di ultima generazione capaci di compiere le operazioni di pulizia e igienizzazione con un getto di vapore acqueo alla temperatura di 140 C°. Grazie proprio all’alta temperatura, l’igienizzazione di arredi urbani (come cestini, panchine, aree gioco, ecc.) può essere fatta soltanto con l’utilizzo di acqua, senza l’aggiunta di alcuna sostanza. Sempre con la volontà di portare un contributo fattivo in questo difficile momento, Sei Toscana si è attivata anche per proporre interventi straordinari di sanificazione e igienizzazione di ambienti, locali e aree sia interne che esterne, private e pubbliche.