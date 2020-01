Consorzio al lavoro sulle sponde dell’Elsa

POGGIBONSI. Intervento del Consorzio di Bonifica in corso sulle sponde dell’Elsa nella zona dei campi sportivi della Virtus. Un intervento in somma urgenza concordato con il Genio Civile per la stabilizzazione del franamento e la realizzazione di una soglia in alveo per stabilizzare il fondo da nuove erosioni future.

“Neppure due mesi dopo la piena dello scorso novembre che aveva eroso l’argine e distrutto parte di una grossa fognatura sono partiti i lavori – dice il sindaco David Bussagli – Nella fase immediatamente successiva alla piena il presidente della Regione Enrico Rossi era presente, per fare il punto delle opere da avviare. L’impegno a fare presto si è concretizzato. In due mesi sono state trovate le risorse, è stata fatta la progettazione, sono stati ottenuti i permessi degli organi competenti ed è stata individuata l’impresa per svolgere i lavori. Ringrazio il Consorzio di Bonifica e gli enti coinvolti per la rapidità e l’efficienza dimostrati”.

I lavori sono iniziati già da qualche giorno. Il cantiere proseguirà ancora per un’altra settimana per poi lasciare campo al gestore del servizio idrico per il ripristino della fognatura e procedere infine con la rimodellazione di sponda finale.

“Il Consorzio – commenta il presidente Marco Bottino – grazie alla riduzione delle competenze e dei passaggi burocratici operata in Toscana nell’ambito della difesa del suolo è riuscito insieme agli altri, pochi, enti interessati a mettere in campo gli escavatori a meno di due mesi di distanza, comprese anche le vacanze natalizie, dal franamento della sponda dell’Elsa a Poggibonsi. Esempio fondamentale di quello che io chiamo il modello toscano della lotta al rischio idrogeologico di cui i Consorzi di Bonifica sono elemento fondamentale per capacità tecniche operative d’eccellenza”.