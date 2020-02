Consorzio 2 Alto Valdarno aumenta la flotta di mezzi al lavoro

Già all’opera 3 escavatori e 2 trattori acquistati dal Consorzio 2 Alto Valdarno per “rafforzare” il parco macchine a disposizione degli operai dell’ente per eseguire le manutenzioni

VALDARNO. Da pochi giorni il parco macchine del Consorzio 2 Alto Valdarno è più robusto.

A rinforzarlo sono arrivati tre nuovi escavatori (uno da 95 quintali e due mini escavatori), dotati di benne e teste trincianti, e due trattori.

“Una “flotta” più organizzata consentirà di realizzare in tempi più rapidi gli interventi programmati per la mitigazione del rischio idraulico”, spiega il Direttore Generale Francesco Lisi.

“Si tratta di un potenziamento indispensabile e importante – aggiunge l’ing. Serena Ciofini, responsabile del settore difesa idrogeologica dell’ente -. I mezzi acquistati sono già in attività. Li abbiamo immediatamente destinati alle lavorazioni che il Consorzio sta realizzando in amministrazione diretta sui corsi d’acqua naturali e sui canali di bonifica, nel territorio di Arezzo e in Valdichiana”.