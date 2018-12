Cartoline natalizie “ironiche” per difendere i fiumi

Le illustrazioni sono state inviate alla Regione Toscana dai volontari del Comitato per la Difesa dei Fiumi Naturali in Terre di Siena

di Annalisa Coppolaro

BUONCONVENTO. Le cartoline hanno sulla destra un’immagine inquietante, un albero di Natale a terra distrutto , palline di vetro infrante, una stella abbandonata sui rami divelti e un punteruolo rotto. ”Auguri al Consorzio di Bonifica”, si legge in alto. In realtà, le ironiche cartoline natalizie sono state create e inviate dai volontari del Comitato per la Difesa dei Fiumi Naturali in Terre di Siena, che l’ 8 dicembre hanno preso parte alla giornata di mobilitazione e al flash mob contro la distruzione di fiumi e torrenti da parte del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Adesso il Comitato con WWF Siena, Legambiente Siena, CAI (Club Alpino Italiano Sezione di Siena), Italia Nostra Siena, Coordinamento Merse, Comitato Amici del Crevole, GAS Il Melograno, Associazione Mosca Club, ISDE (Medici per l’Ambiente di Siena) continuano la protesta con questa inusuale produzione di cartoline cartacee e digitali con immagini di Albia, Rosia, Stile e Serlate.

Proprio qui, presso Buonconvento, è accaduto uno degli episodi più inquietanti che sottolineano la selvaggia manutenzione dei fiumi. Il Serlate attraversa una zona di raccolta controllata del pregiatissimo tartufo bianco, importante fonte di reddito oltre che di prestigio. Il danno ambientale è stato descritto dal WWF come uno ”scempio immane all’ambiente e al paesaggio”, e ”un’azione priva di scopo se non quello di recuperare legna per le centrali a biomasse”. Sul Serlate sono stati tagliati molte decine di alberi sanissimi attorno ai quali nascevano i tartufi oltre a costituire l’habitat per molti uccelli e mammiferi.