All’Università di Siena il “Festival italiano dello sviluppo sostenibile”

In ateneo tante iniziative di dibattito, divulgazione ed eventi artistici per parlare di sostenibilità

SIENA. La sostenibilità ambientale è il tema al centro della terza edizione del “Festival dello sviluppo sostenibile”, con tante iniziative che si svolgeranno dal 21 maggio al 6 giugno in tutta Italia. L’Università di Siena aderisce con numerose iniziative di dibattito, divulgazione e con eventi culturali aperti a tutti i cittadini. Tra le varie iniziative sui temi della tutele dell’ambiente, il 23 maggio alle ore 14 presso il complesso didattico Mattioli si parlerà di “La città, i cittadini e la mobilità sostenibile”. Al centro dell’incontro ci sarà il tema dell’“ipermobilità”, che causa numerosi problemi dal punto di vista ambientale. Si parlerà anche, da un punto di vista storico, di mobilità cittadina e dei cambiamenti intercorsi tra il XX° e il XXI° secolo. Il 24 maggio dalle 14 alle 18 in pian dei Mantellini, ci saranno le lezioni del corso di “Sostenibilità”: le lezioni pubbliche, che si svolgono ogni venerdì, avranno ospiti stavolta i ragazzi che animano l’iniziativa “Fridays For Future”, che racconteranno l’esperienza del movimento internazionale per la lotta al cambiamento climatico. A seguire, il gruppo Buone pratiche per lo sviluppo sostenibile dell’Università di Siena spiegherà le attività che già sono avviate in Ateneo in termini di risparmio energetico, riduzione dei rifiuti, mobilità sostenibile. Sempre il 24 maggio, alle ore 16.30 presso l’Orto Botanico si parlerà di biodiversità, ecotossicologia e salvaguardia ambientale. Tra le altre iniziative, il primo giugno nel cortile del palazzo del Rettorato, per tutta la giornata ci sarà una serie di eventi artistici intitolata “Le 17 allegorie per gli SDGs”, in collaborazione con il liceo Artistico di Siena, con l’Archivio italiano dei paesaggi sonori e con il poeta e docente dell’Ateneo Alessandro Fo. Il programma del Festival a Siena, continuamente aggiornato con le iniziative che si stanno aggiungendo, è sul sito web dell’Ateneo alla pagina https://www.unisi.it/unisilife/eventi/festival-dello-sviluppo-sostenibile-2019.