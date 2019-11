Ad Isola d’Arbia “Un albero per ogni nato”

Festeggiati i bambini nati nel 2016

SIENA. Numerosi i bambini, nonostante il maltempo, che hanno risposto all’invito dell’assessore all’Ambiente Silvia Buzzichelli, per essere presenti con le loro famiglie alla cerimonia “Un albero per ogni nato”. Quest’anno nell’area verde di Isola d’Arbia sono stati piantati alberi per festeggiare i 297 bambini nati a Siena nel 2016. Ai piccoli l’assessore ha consegnato una pergamena personalizzata a ricordo, e una piantina di olivo “da accudire e far crescere – come ha detto l’assessore – per imparare, fin da piccoli, l’importanza del nostro patrimonio arboreo, fonte di vita per il pianeta Terra e per tutta l’umanità”.

Coloro che non sono potuti essere presenti potranno ritirare la pergamena alla segreteria dell’assessorato all’Ambiente (Palazzo Berlinghieri, Piazza Il Campo n. 7/8) dal lunedì al venerdì in orario 10-12.